Ретроградный Меркурий 15 декабря: что нельзя делать до января 2024

Даже малая ссора перерастёт в войну, а невыраженные эмоции закрутятся в обиды и отравят жизнь в период попятного движения планеты Меркурий. Как себя обезопасить от подобных последствий сложного астрологического периода, читайте ниже.

Остановился Меркурий и развернул градус своего движения в обратную сторону ещё 13 декабря 2023 года. Набирать попятную скорость он будет весь финальный месяц 2023 года и только в первых числах нового 2024-го «одумается» и вернёт своё вращение в прогрессивную сторону.

Заручившись астрологическими знаниями и следуя определённым правилам, можно прожить этот период с наименьшими потерями, уверена эксперт в области тонких миров Ольга Осипова. По её словам, ссорится в ретроградный Меркурий не стоит, так как даже маленькие ссоры дают огромные трещины в отношениях (личных и рабочих).

Астролог рекомендует в ближайшие три недели оглянуться в прошлое и рассмотреть то, что было давно отодвинуто и не доведено до конца: «Все ситуации, которые подкинет Меркурий, нужно закрыть, чтобы не тащить за собой в новый 2024 год», пояснила Ольга.

Эксперт рекомендует дробить на мелкие части возникающие проблемы, записывать идеи, приходящие в голову, но их реализацию отложить до конца первой январской недели.