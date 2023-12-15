Россияне получат 25 000 рублей в срочном порядке: названа дата прихода денег на карту от СФР

Новая выплата размером четверть сотни тысяч рублей от бывшего ПФР поступит на банковские счета многих россиян уже через 10 дней.

Сразу оговоримся, что такая выплата является единовременной, то есть получить её можно один раз. Ежегодно такое разовое пособие индексируется относительно уровня инфляции. В текущем 2023 году его федеральный уровень зафиксирован на уровне 23 011 рублей, но может быть и выше при условии, что в регионе проживания действует районный коэффициент, достигая 25 000, пишет новостной источник PRIMPRESS.

На такие деньги могут рассчитывать как работающие, так и неработающие граждане РФ, а способ получения денежных средств зависит от занятости человека

· работающие получат деньги от своего работодателя (автоматически);

· неработающим пособие выдаст СФР, который образовался на месте бывшего Пенсионного фонда, но по личному заявлению.

Речь идет о деньгах, которые получают все российские семьи, где появились дети. Родитель, на которого оформляется выплата, может получить эти деньги в течение десяти дней после рождения ребенка и отображения этого в системе.

К примеру, те, кто обратился за средствами в самом начале декабря, смогут гарантированно получить их уже до 23.12.2023 г.