Сеть заполняется сообщениями о зачистке Донецка от солдат ВСУ, а на окраинах Марьинки местное население вывешивает российские флаги.

150-я мотострелковая дивизия и 5-я бригада ДНР выбили украинские подразделения из последних руин на окраине Донецка, гласят сообщения военкоров и авторов телеграмм-каналов, работающих в зоне действия СВО: «Русские флаги на окраинах Марьинки. Бои за город шли с 2014 года. Путь к ним занял девять лет. Ещё совсем немного осталось», написал военный эксперт Борис Рожин.

По его сообщениям, дальнейшее продвижение пока затруднено посадками, которые противник активно минировал. Зато не прекращаются боестолкновения к северу от Марьинского водохранилища.

На северном фланге Авдеевского направления русская армия расширила контроль на северо-запад по железной дороге. В настоящий момент идёт закрепление, пишет телеграмм-канал «Военная хроника».

Любопытными наблюдениями поделился и военкор Роман Алехин. Он заметил, что в рядах ВСУ появилось много женщин. По неподтверждённым данным на 15 декабря 2023 года, в украинской армии уже служат 62 тысячи женщин. Военкор уверен, что таким образом США и Украина создаёт базу для развития партизанской войны с использованием женщин и детей.

Не скрывает этого и народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, сообщившая, что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей, а предстоящая обязательная мобилизация на Украине коснётся даже женщин.