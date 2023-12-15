Списки уже готовят? Путин сделал неожиданное заявление о второй волне мобилизации в стране

«Жирная» точка поставлена главой нашего государства в вопросе дополнительной мобилизации в России.

Ответ на этот часто задаваемый вопрос президент РФ Владимир Путин начал с вопрошания — «А зачем нам мобилизация?». По его сведениям, поток мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается: полторы тысячи ежедневно по всей стране. По подсчётам Минобороны РФ, вместе с добровольцами в зоне действия СВО будет под полмиллиона человек до конца текущего 2023 года.

По обновлённым данным оборонного ведомства на 14.12.2023, по всей России набрано 486 тысяч добровольцев, а в зоне специальной военной операции находятся 244 тысячи мобилизованных, ещё 40 тысяч бойцов были уволены в связи с достижением предельного возраста и ранениями.

Кроме того, по мнению Путина, ситуация на линии соприкосновения переломлена в нашу пользу, а попытку ВСУ прорваться на левый берег Днепра он назвал последней попыткой контрнаступления. Подтверждают ослабление позиций украинской армии и её западные партнёры, которые прекратили поставки орудия в регион геополитического конфликта.