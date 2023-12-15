«Старые здания уже не вмещают всех» — начало второго этапа модернизации школы в НСО

Здание модернизируют по народной программе парии и нацпроекту «Образование»

Реконструкция идет в два этапа. Первый предусматривает возведение пристройки с наземным переходом в школу. На втором этапе – реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения.

Старые здания уже не вмещают всех учащихся, поскольку в школе учатся не только жители Чика, но и нескольких улиц села Прокудского, отметила директор чикской школы №7 Ирина Ващенко.

«Маленький спортивный зал, столовая на 100 посадочных мест, а детей – 700. Перемен мало, чтобы накормить всех. Классы по площади не соответствуют стандартам, нет и кабинетов для психолога, социального педагога», — рассказала руководитель образовательного учреждения.

Школа вошла в программу капремонта, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. По проекту пристройка будет поделена на функциональные зоны и группы помещений, в том числе предусмотрены медицинский блок, столовая на 340 мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 320 мест с эстрадой и группы бытовых помещений.

Общая вместимость школы после проведения реконструктивных работ и строительства пристройки составит 680 учащихся при односменном обучении. Наполняемость классов рассчитана на 25 человек в смену.

Ход работ проинспектировал «партийный десант» — депутаты, общественники, представители педколлектива. Во время выездного совещания выяснилось, что стройка идет с отставанием от графика в четыре месяца, есть вероятность того, что объект уйдет в 2025 год, выразил опасения депутат Заксобрания («Единая Россия») Андрей Биль.

«Много вопросов к подрядчику. Работы ведутся достаточно слабо. Неделю стояли морозы, но это всего неделя, а отставание – четыре месяца. Строительная готовность объекта всего 25%. Подрядчик пообещал подключить еще одну бригаду рабочих. Проверим в следующий выезд», — сказал парламентарий.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.