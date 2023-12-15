Терпение Путина кончилось: полетели погоны чиновников, прикрывавших мигрантов в России

Мигранты в России, бесспорно, обнаглели, но они это делают очевидно под прикрытием представителей местной власти, законность действий которых теперь спросит лично глава государства.

Череду громких разоблачений открыл теперь уже бывший начальник одного из Питерских отделов полиции Андрей Колесников. В настоящий момент он взят под арест и обвиняется в организации регулярных масштабных поставок нелегальных мигрантов в Северную столицу России (вменяется статья «Превышение должностных полномочий»).

Однако эксперты не согласны с такой постановкой вопроса: «Подобные дела надо возбуждать не по статье «превышение полномочий», а «организация преступного сообщества». Такая деятельность, как и коррупция, должна по ответственности быть приравнена к государственной измене. Потому что по стратегическим последствиям это является государственной изменой и ничем другим», заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в недавней беседе с изданием Царьград.

К действиям местных правоохранителей присоединяются русские добровольческие дружины. Они помогают выявлять места сосредоточения нелегалов в своих городах.