ТФОМС НСО: защита прав застрахованных – наш приоритет!

О каналах связи с застрахованными лицами

На Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области и страховые медицинские организации возложен контроль за соблюдением прав застрахованных лиц на получение доступной, бесплатной и качественной медицинской помощи, предоставляемой медицинскими организациями за счет средств ОМС. При этом важно, чтобы каждый человек, имеющий на руках полис ОМС, знал свои права и понимал, куда обращаться при их нарушении.

Каналы связи с застрахованными сегодня уже не ограничиваются почтовыми и устными обращениями по контактным телефонам. Им на смену приходят новые современные формы связи. Со своими вопросами граждане обращаются через официальные сайты, по электронной почте, телефоны горячей линии, портал «Госуслуги» и через мобильное приложение «Госсуслуги.Решаем вместе», а также таксофоны для прямого соединения с телефонами Горячих линий страховых медицинских организаций и регионального фонда ОМС. А с 2017 года, появилась дополнительная возможность обращаться с проблемами к страховому представителю непосредственно в момент получения медицинской помощи в самой медицинской организации.

Размещение постов страховых представителей в медицинских организациях позволило еще более приблизить страховые медицинские организации к пациенту и ускорить содействие в решении возникающих у них вопросов. Список медицинских организаций, в которых развернута деятельность страховых представителей, ежегодно растет. Если в 2017 году все начиналось с 3-х постов в поликлинических отделениях, то в этом году их уже 98.

Права и законные интересы застрахованных в сфере ОМС на этом посту осуществляют страховые представители 2 уровня. Их численность с 25 человек на начало 2017 год выросла более чем в 5 раз и на сегодня уже составляет 133 человека. И здесь очень многое зависит от их профессионального уровня, ведь именно они организуют рассмотрение обращений граждан, консультирование и анкетирование, информирование о проведении профилактических мероприятий, контроле сроков оказания специализированной медицинской помощи в плановом порядке, а также своевременности и полноте проведения лечебно-диагностических мероприятий по результатам диспансеризации.

Развитие вариативности форм подачи обращений и повышение уровня информированности граждан об их правах справедливо привело к росту общего числа обращений, поступающих в Территориальный фонд и страховые медицинские организации от застрахованных лиц.

Благодаря слаженной работе территориального фонда и страховых медицинских организаций по всестороннему рассмотрению поступающих обращений, скоординированным действиям, направленным на защиту нарушенных прав застрахованных лиц, а также налаженному взаимодействию с ответственными лицами медицинских организаций, нам удается не только сохранять стабильность системы защиты, но и что важно — оказывать оперативную и квалифицированную помощь тем, кто в ней нуждается.