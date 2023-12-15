Центробанк повысил ключевую ставку до 16%

Финансовый рынок называл увеличение ключевой ставки до 16% базовым сценарием.

Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку на заседании совета директоров 15 декабря. Об этом пишет «Газета.ру».

Это уже пятое подряд поднятие. На этот раз на 100 базисных пунктов. Ставка поднялась до уровня 16% годовых.

Текущее инфляционное давление остается высоким. Ожидается, что годовая инфляция в 2023 году будет близка к верхней границе прогнозного диапазона в 7,0–7,5%. Банк России также отметил, что прогноз по росту ВВП в 2023 году оказался выше, чем оценивалось в предыдущем прогнозе.

Эксперты рынка предвидели увеличение ключевой ставки до 16%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил, что регулятор в первую очередь учитывает уровень инфляции при принятии решения о ставке. Текущие темпы роста цен превысили прогноз Центробанка на конец года в 7-7,5%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 27 октября российский Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15%.