Циклон «Ваня» крушит Россию: города погребены под снегом, аномальные морозы обрушатся на страну

Сильные ветры, мощные снегопады и метели надвигаются на Москву и всю Центральную Россию. Чем ещё грозит балканский циклон «Ваня», читайте ниже.

Комплексное погодное явление под милым, но обманчивым названием «Ваня» образовался в районе Балкан, по пути к России он соединился с Атлантическим циклоном и в ближайшие сутки принесёт в столицу нашей страны огромный воздушный вихрь, который закрутится вокруг центра с пониженным давлением.

Текущая пятница обещает стать самой снежной в Москве за 60 лет метеорологических наблюдений. По расчётам региональных синоптиков Гидрометцентра, норма снежных осадков превысит уровень в 5 раз, а высота покрова может достичь высоты 50 см.

Пасмурную погоду, осадки и шквалистые ветры, которыми обычно сопровождаются циклоны, «Ваня» распространит на всю центральную часть России.

В настоящий момент вихрь движется в северо-восточном направлении, заверил глава центра «Метео» Александр Шувалов. По его экспертным расчётам, первым удар снежной стихии на себя примет Воронеж, затем снегопад начнется в Курске, Липецке, Орле, после в Тульской и Рязанской областях. Пройдя через Москву, Тверь и Владимир, слегка ослабевший «Ваня» дойдет до Республики Коми.

В это же самое время в Сибири и на дальнем Востоке затрещат предновогодние морозы до минус 25-30 градусов по Цельсию.