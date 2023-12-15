В 2023 году в Новосибирске расселили 76 аварийных домов

На расселение аварийного жилья в Новосибирске в 2022-2023 году выделили более двух миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в этом году из аварийного жилья переехали 726 семей города. Их расселили из 76 жилых домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

«Более 700 семей из 76 домов уже получили или получат новые квартиры до конца декабря 2023 года, в том числе в доме на улице Степной в Ленинском районе — в перспективном, развивающемся микрорайоне города», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

На расселение 76 аварийных домов в 2022-2023 году выделили 1,9 миллиардов рублей из федерального бюджета, 350 миллионов — из областного и 125 миллионов — из городского.

Некоторые из семей предпочли денежные выплаты вместо нового жилья. Таким образом, деньги перевели 342 гражданам за 143 квартиры.

В следующем году планируется расселить 286 домов, их признали аварийным с января 2017 до 1 января 2022 года.

Напомним, что доля новостроек эконом-класса уменьшилась в Новосибирске почти в 3 раза.