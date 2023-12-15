В НГУ разработали технологию экспресс-оценки сооружений в Арктике

Специалисты НГУ разработали технологию, которая может предотвратить обрушение зданий в Арктике.

Специалисты из НГУ геолого-геофизического факультета разработали, запатентовали и представили на форуме АРТЕК-2023 технологию экспресс-оценки состояний сооружений для использование в Арктике и территориях с вечномерзлыми грунтами.

Из-за сезонного оттаивания грунтов несущая способность оснований зданий (сваи и другие) может нарушаться, что может привести к деформациям зданий или обрушению. Для предотвращения таких ситуаций был разработан аппаратно-программный комплекс для экспресс-мониторинга сооружений и конструкций. Он состоит из сенсоров. которые записывают частоту и амплитуду конструкций зданий, и регистраторы — они сохраняют эти данные, после могут передавать в облако или на ноутбук.

Если здание находится в хорошем состоянии — амплитуда колебаний небольшая. Если устойчивость потеряна, то колебания повышаются. Именно по этим показателям можно делать вывод об ухудшении технического состояния здания.

«Мы исследовали таким образом ряд объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в Новосибирской области, а также на одном из крупнейших металлургических предприятий России. Результаты наших исследований были на 100% подтверждены другими, более трудоемкими и дорогими способами», — рассказал директор Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александр Квашнин.

Сейчас идет разработка облачного сервиса для загрузки и хранения данных. Впоследствии хотят создать и сервис уведомлений, чтобы организации могли оперативно получать информацию.

Технология проходит пилотные испытания на крупных российских предприятиях. Ее можно применять и на трубопроводном транспорте, на добыче нефти и газа и подобное.