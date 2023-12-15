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общество

В Новосибирске могут ограничить движение большегрузов из-за пробок

Фото: ru.freepik.com

Прокуратура Новосибирска предложила ограничить движение большегрузов, чтобы избавиться от пробок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, при осуществлении надзорных полномочий сотрудниками ведомства было установлено, что одной из причин заторов на дорогах в периоды неблагоприятных погодных условий стало круглосуточное передвижение по городу большегрузов.

Для обеспечения эффективности организации дорожного движения прокурор внес предложение о разработке и принятии нормативного правового акта, который временно ограничивает въезд и движение по Новосибирску грузового транспорта массой более 12 тонн. Это позволит решить проблему с пробками.

Напомним, что в Новосибирской области 31-летняя девушка-водитель погибла в ДТП на трассе.

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Нина Раневская
Журналист

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