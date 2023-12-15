В Новосибирске продают двухэтажный дом за 35 миллионов рублей

В Заельцовском районе в Новосибирске продают дом за 35 миллионов рублей.

На сайте с объявлениями выставили на продажу кирпичный двухэтажный дом в Заельцовском районе Новосибирска.

Общая площадь дома составляет 571 квадратный метр, участок в 12 соток.

Как пишешь автор объявления, дом состоит из двух этажей с мансардой и цоколем. На основных этажах размещены: холл-гостиная, гостиная с камином, спальня в 39 квадратных метров с собственной ванной комнатой, кухня-столовая, три санузла и три спальни. Мансарда площадью 129 квадратных метров. На цокольном этаже находится массажная комната, душевая, парная, прачечная, кабинет.

Весь интерьер выполнен в классическом стиле. На участке находится гараж на три машины с подвалом, где расположена котельная.

Напомним, что в Новосибирске снесут два аварийных дома на улице Крамского.