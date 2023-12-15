В Новосибирской области локомотив сбил мужчину: его доставили в больницу

В Новосибирской области мужчина не заметил локомотив.

Как сообщает «Управление на транспорте МВД России по СФО» во «ВКонтакте», в Новосибирской области транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования пешехода на железной дороге.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение о травмированном человеке. Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что пострадавшим является 54-летний мужчина. Он пытался сократить путь до места работы, двигался вдоль железнодорожных путей в капюшоне, из-за чего не заметил состав. Машинист локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 54-летнего мужчину с различными травмами доставили в больницу.

Собранные материалы направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для дальнейшей проверки.

Напомним, что в Новосибирской области перевернулся бензовоз.