В России разработали соединение, которое может помочь в борьбе с гриппом

Российские ученые нашли соединение, которое может помочь в борьбе с вирусом типа А.

Как сообщают РИА Новости, ученые синтезировали новые химические соединения, которые могут стать основой для лекарств против гриппа типа А (H1N1).

Исследователи объяснили, что грипп вызывается вирусами типа А, В и С, инфекция может мутировать, распространяться, поражать все возрастные группы населения во всем мире. Вирус группы типа А является причиной многих пандемий.

«В результате первичного скрининга в отношении вируса гриппа А были найдены соединения, обладающие выраженной и высокой противовирусной активностью», – рассказала Светлана Котовская, старший научный сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ УрФУ.

Существует специальный показатель, который выдает оценку соотношения противовирусной активности лекарственного вещества по отношению к его токсичности для организма — индекс селективности. Чем выше значение индекса, тем лучше и активнее вещество борется с вирусом. Если индекс селективности больше 10, то вещество представляет интерес для последующего изучения.

«Некоторые из изученных нами соединений имеют индекс селективности от 40 до 188», – добавила Светлана.

Найденные соединения могут начать испытывать на животных, а если результат будет положительный, то последует доклиническое и клиническое изучение.

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