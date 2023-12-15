Власти Новосибирска увидели в фото двух мужчин с мороженым пропаганду ЛГБТ*

Председатель постоянной комиссии по культуре Александр Тарасов посчитал, что фотография с парнями с мороженым в центре города связана с нетрадиционными отношениями.

Председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и член постоянной комиссии по градостроительству Александр Тарасов посчитал, что фотография, сделанная в центре Новосибирска в 2020 году, на которой два парня в летней одежде едят мороженое в -33 градуса, пропагандирует нетрадиционные отношения. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила депутат Новосибирска Светлана Каверзина.

«14 декабря была презентация новой муниципальной программы "Культура и туризм", и там в презентации была эта фотография. Председатель комиссии посчитал, что она связана с нетрадиционными отношениями. Он попросил в следующий раз нигде эту фотографию не выставлять», — поделилась Каверзина.

На фотографии — члены турклуба «Панда». Таким образом друзья хотели повеселить новосибирцев и показать, что им не холодно.

По словам Каверзиной, Тарасов заявил, что если два мужчины «лижут» мороженое, то это выглядит подозрительно, и такое показывать нигде нельзя.

Дозвониться до Александра Тарасова корреспонденту Сиб.фм не удалось.

«Тарасов назвал "нежными и снежными" двух этих мужчин», — заключила Каверзина.



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