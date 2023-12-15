Всё закончится летом: Кадыров снова проговорился и назвал дату окончания СВО

Российскую армию сдерживает необходимость сохранять украинские города, но к средине нового 2024 года они их освободят и отпразднуют победу, уверен глава Чеченской Республики.

Рамзан Ахматович славится активностью в соцсетях. В своём телеграмм-канале он регулярно делится с подписчиками мыслями и расчётами относительно ситуации в зоне действия СВО на Украине.

В среду, 13 декабря текущего 2023 года в режиме прямого эфира Кадыров провел ежегодную итоговую пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов и жителей Чеченской Республики. По его словам, за два с половиной часа эфира удалось охватить около 60 вопросов.

Кроме внутренних проблем Чечни, Рамзан Ахматович затронул и текущую ситуацию вокруг СВО. По его стратегическим расчётам, геополитический конфликт на Украине может закончиться летом наступающего 2024 года. Опытный военный уверен, что развязка произойдёт «примерно в июне или в июле».

На вопрос одного из подписчиков о причинах затягивания СВО он пояснил, что перед российскими военными поставлена задача по возможности не разрушать города; если бы такой задачи не было, то Россия давно бы захватила украинскую столицу.