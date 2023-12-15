Жители микрорайона «Родники» в Новосибирске сообщают о педофиле

Жители Новосибирска сообщают о педофиле, который приставал к девочке на остановке.

Как сообщает «Аtas.info», в новосибирских чатах распространяется информация о педофиле, который якобы приставал к девочке на остановке.

В тексте сообщения говорится, что мужчина был одет в серую парку и темные штаны, на вид ему лет 30. Он удовлетворял себя при девочке-школьнице, которой удалось убежать.

В данный момент заявление в МВД от жителей района не поступало.

Напомним, что педофилу из Бурятии грозит пожизненное заключение.