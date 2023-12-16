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экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Фото: Pexels.com

Эксперты рынка предвидели увеличение ключевой ставки до 16%.

Центральный банк России принял решение о пятом подряд повышении ключевой ставки на заседании совета директоров 15 декабря. Ставку увеличили на 100 базисных пунктов. Она дошла до 16% годовых.

Это решение приняли из-за с продолжающегося высокого инфляционного давления. Годовая инфляция в 2023 году приблизится к верхней границе прогнозного диапазона в 7,0–7,5%. Банк России отметил, что прогноз по росту ВВП в 2023 году превысил предыдущую оценку.

Ранее, 27 октября, Банк России уже повышал ключевую ставку по кредитам. Тогда Центробанк повысил ее до 15%.

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Игорь Кириченко
Журналист

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