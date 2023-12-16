Экс-депутата Горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову* признали иноагентом

Хельга Пирогова* признана иноагентом.

В список иноагентов, который был опубликован министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2023 года, попалась бывшая депутат Горсовета Новосибирска Хельга Пирогова*.

По данным документа, экс-депутат сотрудничала и передавала для иностранных СМИ недостоверную информацию, в которой сообщались решения органов власти Российской Федерации.

Также, сообщалось, что Хельга Пирогова* была противником специальной военной операции и публично выступала на стороне Украины.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Сергей Чернышов* покинул "Новоколледж" и "Новошколу" после признания иноагентом.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.



