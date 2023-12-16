Головы полетят: Путин на всю страну объявил о виновниках в конских ценах на яйца

Дорого обойдутся министру сельского хозяйства РФ извинения президента перед россиянами за цены на куриные яйца и мясо, которые он вынужден был принести в ходе прямой линии на всю страну.

Та самая извинительная перед народом цитата главы нашего государства звучит так: «Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Был сбой в работе правительства. Сожалею и приношу извинения. Обещаю, что все будет исправлено», произнёс Владимир Путин.

При этом россияне озвучивали своему президенту невероятные цифры подскочивших цен на куриную продукцию. К примеру, Ирина Акопова из Краснодара рассказала, что десяток яиц в их местности стал стоить от 180 до 220 рублей, а килограмм филе куриной грудки взлетел в цене со 165 до 350 рублей.

Однако министра сельского хозяйства, по словам Путина, убеждал его в обратном: «Совсем недавно говорил с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Он ответил, что все в порядке. На что я отметил, что люди жалуются, рост 40%», пояснил Владимир Владимирович.

Финальная президентская фраза по этому вопросу прозвучала угрожающе: «Решение уже принято. Ситуация без всякого сомнения будет улучшаться», заверил он.