Ретроградный Меркурий 16 декабря: что нельзя делать до января 2024 года

Чаще всего с обратным движением планеты Меркурий эксперты и обыватели связывают неприятности в различных сферах. Однако избежать их вполне реально, если знать, чего не стоит делать в этот астрологический период.

Попятное движение Меркурия, начавшееся ещё 13 декабря истекающего 2023 года, продолжится до 2 января неизбежно наступающего 2024 года. В это время будет «стоять», тормозить и «тупить» абсолютно всё: человеческий мозг, общественный и личный транспорт, любые виды ментальный и физических движений, логистические процессы и даже документооборот.

Из этого вытекают запреты ретроградного периода, которые помогут избежать негативных последствий. Необходимо поставить на паузу до 202.01.2024 следующие начинания:

· крупные проекты;

· запуски и старты продаж;

· большие покупки: недвижимость, автомобили и т.п.;

· текущие конфликтные ситуации (уходите в глухую оборону);

· подписывание важных документов;

· заключение брака.

Зато можно смело «разбрасываться» старым и надоевшим, отжившим своё: токсичными людьми в окружении, неприятной и нелюбимой работой (освободится место под лучшую с хорошим заработком) или бестолковыми отношениями, где вас не ценят.