Никакие усилия ВСУ по сопротивлению бойцам российской армии не могут остановить их продвижению вглубь к более выгодным боевым позициям. Сводка Минобороны от 15.12 2023 тому подтверждение.

Не зря говорят, что победа на даётся легким трудом. В доказательство этого жизненного постулата движение россиян к укрепрайону под названием «Победа» в Марьинке очень затрудняется контролем ВСУ над основными высотами, сообщил портал «Милитарист-инфоюру». Зато россияне активнее на северной дуге Донецкого направления. Сегодня, 15 декабря 2023 года они двигаются севернее Степового с целью выйти на ж/д станцию Очеретино.

Также наши бойцы движутся вперёд у Работино (запорожское направление), авиация активно обрабатывает вражеские скопления управляемыми бомбами ФАБ-500.

В это же время солдаты и командование ВСУ отмечают ухудшение своего положения по всей линии соприкосновения.

Из плохих, но честных новостей – с украинских беспилотников ранено пять человек на окраинах Донецка. Кроме того, перехвачены и сбиты дроны над Московской и Калужской областями в количестве 9 штук, ещё 3 сбиты над Подольском, Наро-Фоминском.

В ответ наши бойцы устроили серию воздушных тревог, нанеся удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе Староканстантинов, откуда взлетают бомбардировщики Су-24 с английскими крылатыми ракетами Шторм (самым дальнобойным оружием ВСУ). Как украинцы ни прятали их в сорока бетонных укрытиях, наши «Кинжалы» поразили их.