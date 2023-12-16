СВО, пробки и рекордный бюджет: эксклюзивное интервью мэра Новосибирска Анатолия Локтя об итогах 2023 года

Сколько дорог и школ построено в 2023 году? Как решить проблему с пробками в городе? Какую поддержку оказывают власти бойцам СВО и их семьям? Как центр Сибири отпразднует Новый год? Об этом и многом другом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эксклюзивном интервью медиахолдингу Сиб.фм Group.

О достижениях 2023 года

—Анатолий Евгеньевич, подходит к концу 2023 год. Какие главные достижения городских властей можете озвучить?

— Оценку городским властям должны делать новосибирцы. Я избегаю самооценок и мне действительно затруднительно всегда отвечать на этот вопрос. А если говорить о Новосибирске, то считаю, что главное достижение — продолжение динамики роста и развития по многим позициям. Это касается и благоустройства, и строительства, и дорожных вопросов, и транспортных, и многого другого. Новосибирск продолжает развиваться несмотря на все трудности и санкции.

2023 год для всех был непростым — экономическое и идеологическое давление со стороны коллективного Запада не ослабевает, наша страна снова вынуждена противостоять агрессорам, и Новосибирск, как и вся Россия, сегодня делает всё возможное для того, чтобы приблизить Победу. Промышленные предприятия Новосибирска, следуя лучшим традициям «Города трудовой доблести», успешно выполняют гособоронзаказ, обеспечивают бойцов, защищающих свободу и независимость России в ходе специальной военной операции, самым современным вооружением и амуницией.

Не могу обойти вниманием событие, которое для Новосибирска имеет историческое значение. 15 сентября с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-24». Запуск ракеты с символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести» в честь 130-летия нашего города увидел весь мир. Это событие подчеркнуло вклад нашей сибирской науки в освоение космоса, преемственность поколений — от теоретика космонавтики Юрия Кондратюка до нашей землячки Анны Кикиной — первого уроженца Новосибирска на орбите.

О бюджете

—Поговорим о главном финансовом документе города — бюджете Новосибирска. Назовите его основные параметры.

— Уходящий год в финансовом плане удачный для Новосибирска. Доходы составили 85,7 млрд рублей, расходы — 87 млрд рублей, а дефицит — 1,3 млн рублей. Это хороший результат, у нас ещё будут корректировки, в бюджет города должны поступить дополнительные 2 млрд рублей. Как вы видите, год совершенно особенный, потому что мы получили такую рекордную поддержку в размере 51 млрд рублей. 36 млрд рублей — собственные доходы, 51 млрд рублей — перечисления сверху, что позволило нам, как я сказал, не останавливаться в развитии и двигаться дальше.

—Назовите основные параметры бюджета 2024 года.

— Объём доходов — 83,5 млрд рублей, расходы — 85,2 млрд рублей. Из общей суммы расходов затраты на нужды отраслей социальной сферы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) в следующем году составят 55,5 млрд рублей, или 65 % от общей суммы расходов. На городское хозяйство и прочие расходы запланировано 29,7 млрд рублей, или 35 %. Дефицит бюджета 2024 года прогнозируется в сумме 1,8 млрд рублей.

О дорогах

—Ежегодно из бюджета выделяется значительная сумма на ремонт дорог. Что было в этом году?

—В этом году здесь тоже рекорд — 3 млрд 330 млн рублей. Отремонтировано 63 участка дорог общей протяжённостью 60 км. Из них 41 км — по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» на сумму 1,8 млрд рублей, остальное по региональной программе «Развитие автомобильных дорог». Кроме того, в рамках муниципальной программы велись работы на 40 объектах общей протяжённостью 20 км на сумму 1,4 млрд рублей.

Стоит отметить, что в этом году отремонтировано большое количество тротуаров —123 участка. Такого не было много лет. Проведены работы на 74 участках дорог частного сектора, что тоже является максимальным показателем за последние годы.

—Какие крупные дорожные объекты отремонтированы в этом году?

­—Из ключевых объектов я бы назвал окончание ремонта улицы Ипподромской. Работы там велись три года. Состояние полотна было, конечно, убитое, поскольку ранее там никогда не проводили ремонт. Теперь мы её отремонтировали за счёт городского и областного бюджетов на всём протяжении, причём там маленький участок оставался, который не вошёл в программу «Безопасные и качественные дороги».

Проспект Дзержинского — тоже знаковый объект для города. В этом году мы подошли комплексно к работам на этом объекте при поддержке федеральных и областных средств. Реконструкция будет продолжена. Мы сделаем четыре полноценные полосы, чтобы решить проблему с пробками.

Гусинобродское шоссе — тоже ключевой объект.В этом году практически закончили ремонт, но там остался ещё кусочек дороги около одного километра. Там нужно состыковаться с участком, где ремонтирует область за счёт федерального проекта, и окончательно решить вопросы въезда в город со стороны Гусинобродского шоссе.

Ещё один важный объект в Академгородке. Там вели работы по Морскому проспекту и проспекту Строителей. Комплексно ремонтировали не только проезжую часть, но и пешеходные зоны, восстановили велосипедные дорожки. Мне кажется, мы внесли значительный вклад в реализацию проекта «Академгородок 2».

—Ранее сообщалось, что в городе отремонтировано 10 мостовых переходов. Работы завершены?

—В прошлом году мы начали два моста ремонтировать — Коммунальный и на ул. Сибревкома. Ещё один объект закончили в этом году — на Октябрьской магистрали. Всего в этом году отремонтировано 10 мостовых переходов. Из них наиболее важным я бы назвал объект на Левом берегу, в народе — Винаповский мост. На самом деле это сразу три мостовых перехода. Ремонт продвигался в тяжёлых условиях, мы не могли полностью остановить движение транспорта, слишком важная для города транспортная артерия. Поэтому проводили летом, когда минимум машин в городе, и завершили эту работу. Отремонтировали переход через реку Тулу — мост по Сибиряков-Гвардейцев, который тоже не ремонтировался с момента его строительства. Рядом остался совсем старый мост. Он аварийный, его надо убирать. Поэтому мы блоками и закрыли его. Ходить по нему нельзя во избежание несчастных случаев, мы его обязательно уберём.

—Власти часто критикуют подрядчиков за некачественный ремонт дорог. Что усложняет процесс строительства или ремонта?

—Увеличиваются объёмы ремонта — и, как следствие, растёт число организаций на этом рынке. Кто-то имеет значительный опыт, кто-то только нарабатывает, а некоторые попросту хотят сэкономить. Но качество ремонта дорог заключается во многих факторах — насколько прочный асфальтобетон, правильно ли установлены поребрики... И нужно внимательно за этим следить. Но контролировать это только сотрудниками мэрии, управлением дорожного строительства, просто физически невозможно. Объёмы работ большие, поэтому с прошлого года мы уже начали практику привлечения независимого контроля. И по всем объектам федерального проекта Безопасные и Качественные Дороги у нас работает независимый контроль. Эффект очень хороший, они не окончания работ, эксперты в ходе самих работ оперативно делают замечания. Подрядчик исправляется. Уже к этому привыкли. Были случаи, когда на протяжении сотен метров приходилось переделывать дорогу.

—А каковы расходы на объекты капитального строительства в следующем году?

—Расходы на объекты капитального строительства в 2024 году запланированы в размере 2,8 млрд рублей.

СПРАВКА:

Инвестиционные проекты на следующий год:

·реконструкция дороги по ул. Академика Будкера (участок от ул. Инженерной до городской черты) — 154 млн рублей;

·строительство дороги к п. Клюквенный — 1,6 млрд рублей;

·строительство ливневой канализации по ул. Дукача (участок от ул. Титова до ул. Невельского) — 190 млн рублей.

Капитальное строительство:

·строительство дороги по ул. Спортивной (участок от ул. Порт-Артурской до ул. Дукача) — 30 млн рублей;

·реконструкция дороги по ул. Дачной (участок от ул. Дуси Ковальчук до ул. Галущака) — 73 млн рублей;

·строительство трамвайных путей по ул. Волочаевской до автовокзала «Восточный» по Гусинобродскому шоссе — 100 млн рублей.

Об уборке улиц от снега

—За последнюю неделю в Новосибирске выпала месячная норма снега. В связи с этим вопрос — хватает ли техники для очистки улиц?

— Летом мы пополнили парк городской уборочной спецтехники — приобрели 51 новую машину. Они универсальные, приспособлены для уборки дорог и тротуаров в летний и зимний сезоны. Сейчас в городском парке около 500 единиц уборочной техники. Останавливаться на этом мы не планируем, технику продолжим закупать.

Постепенно обновляем парк наших муниципальных учреждений. Он был сильно изношен, когда мы начинали работать. Машины часто ломались и на ремонт шли большие расходы. Сейчас в парке новая техника, способная работать как раз в зимнее время, в том числе убирать с дорог реагент. Практически вся техника, большая её часть, — она универсальная, так называемые машины типа КДМ, у которых меняется навесное оборудование в зависимости от того, когда вы используете — в летнее или зимнее время. Старая техника была настроена только под уборку песка и снега. Важно теперь, чтобы техника эффективно использовалась. Действительно, в городе одномоментно выпало значительное количество осадков, к тому же ударили жесткие морозы. Затруднительно в таких условиях заниматься уборкой улиц (техника на такие морозы не рассчитана), но мы справляемся.

—А техника ломается?

—Техника всегда ломается. Чем сложнее техника, тем выше вероятность появления неисправностей. Поэтому надо следить за качеством эксплуатации, поддерживать, обслуживать соответствующим образом. Но ломается, новая техника, конечно, в меньшей степени. А вот чем у неё износ больше, тем чаще она выходит из строя. Резкое понижение температуры создало трудности к уборке магистрали. Основные улицы убрали, но не везде. Я не удовлетворён, поэтому делаю замечания. При потеплении фронт работ сразу резко увеличится.

О пробках

—Каждый раз, когда в Новосибирске меняется погода, в городе образуются многокилометровые пробки. Например, после недавнего снежного коллапса заторы были 11 баллов. Как вы думаете, есть ли революционный способ избавления от пробок на дорогах Новосибирска?

— Борьба с пробками, если в целом говорить, без привязки к изменению погодных условий, — это решаемая задача. Но всё это требует серьёзных капиталовложений. Потому что надо менять транспортный каркас города. Тот, который сегодня есть, исторически сложился. Красный проспект, улицы Советская, Ипподромская, не рассчитаны на такое количество автомобилей, которые есть в городе. Каждый год число автомобилей увеличивается. За прошедший год в Новосибирской области 115 000–120 000 машин прибавилось. Чтобы изменить транспортный каркас нужны развязки, параллели, обходные пути. Всё требует проектных решений, продуманных на будущее, т. е. стратегическое мышление должно быть, и надо понимать, как город будет развиваться не завтра, не через год, а через десять лет. Над этим мы сейчас работаем.

Сегодня рождается проект Южного объезда, раньше он Юго-Западным назывался. Проектная документация требует серьезной разработки, и мы участвовали в техническом задании. Но для федералов интересно, чтобы можно было провести транзитную трассу, без остановок, а нам важно, чтобы были развязки, съезды. Просьбы города были учтены, и в какой-то степени мы надеемся на запуск четвёртого моста, потому что это выход с Ипподромской магистрали на путепровод в сторону аэропорта Толмачёво. На левом берегу строят развязку, которая должна решить проблемы хронических пробок на площади Энергетиков и Труда. Сейчас они усилились из-за строительства. Но с запуском очень сложной многоуровневой развязки, которая там строится, должен решиться вопрос с пробками. Правда, есть риск, что появится проблема на улице Станционной в сторону Толмачёво, потому что там тоже уже не выдерживается пропускная способность этой магистрали. Ведь там трафик не только из аэропорта, но и из других регионов. Новосибирск – огромный региональный транспортный узел федерального значения.

—Новосибирцы жалуются на действие реагента «Бионорд» с момента, когда его только начали применять. Изменился ли состав, учтены ли жалобы горожан?

— Сейчас посыпаем дороги. Это и песко-соляная смесь, и реагент. Мы отказались от масштабного использования мелкого речного песка, потому что, как только начинаются положительные температуры весной, всё высыхает и появляется пыль на дорогах. Поэтому сейчас преимущественно мы используем реагенты, которым обрабатываем проезжую часть не первый год. Отработаны технологии, приобретена спецтехника, оборудованная для использования гранулированного и жидкого реагента. Это самый эффективный вариант — двухкомпонентный «Бионорд» можно использовать при 25–30 градусах мороза. Он очень эффективно плавит лёд и снег.

Кроме того, перешли на отсев горных пород, который получается в результате обработки в карьерах. Он мелкий, но крупнее песка.

Во главе угла — безопасность пешеходов и водителей, поэтому мы используем наиболее эффективные средства, которые применимы в наших сибирских условиях. В зависимости от конкретных условий принимается решение, каким способом бороться с гололёдом на дорогах и тротуарах.

Давайте вернёмся к началу проблемы: почему появился «Бионорд»? Какая альтернатива? Песок? Лет на пять назад отмотаем... Вспомните, сколько мы наслушались про негативные последствия песка. Это и аллергия, и глазные заболевания, пыль в городе, забитые ливнёвки. От песка мы намеренно отказались, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Здесь ещё одна развилка, которую мы для себя должны определить. Можем вообще не применять реагенты, ну вообще, и песок тоже — такое было. Снег уплотняли. Возвращаться к этому варианту — наверное, вряд ли это понравится.

Применение химических реагентов— это норма жизни во многих городах, Новосибирск не исключительный случай. Безопасность, эффективность борьбы со снегом, отсутствие пыли, эти факторы — за реагенты. Есть отрицательные качества, не собираюсь спорить. Нарушений при технологии его использовании нельзя совершать. Во-первых, дозирование должно быть очень точное. Во-вторых, необходимо вовремя его убрать — иначе образуется наледь.

—В этом году увеличено количество «Бионорда»?

—Да, мы с каждым годом увеличиваем его объёмы. Изначально им посыпали центральные улицы города, но сейчас расширяем географию его использования. Посыпаем им тротуары, магистрали.

Общественный транспорт

— Какое количество автобусов, трамваев, троллейбусов было закуплено в этом году? Какие планы на следующий год по пополнению единиц общественного транспорта?

— В настоящее время муниципальная маршрутная сеть включает 136 маршрутов регулярных перевозок, из которых:

·62 автобусных маршрута;

·51 маршрут маршрутного такси;

·13 троллейбусных маршрутов;

·10 трамвайных маршрутов.

Маршрутная сеть города Новосибирска обслуживается 45 перевозчиками: три муниципальных предприятия, 42 перевозчика иных форм собственности. В рамках действующей в городе Новосибирске с 2017 года программы модернизации трамвайных вагонов на совместном российско-белорусском предприятии ООО «БКМ Сибирь» за весь период было модернизировано 42 трамвайных вагона, ещё 10 — в работе.

9 декабря встретился с послом Республики Беларусь Дмитрием Крутым на площадке совместного предприятия «БКМ-Сибирь». Обсудили перспективы увеличения локализации производства трамваев в Новосибирске. Договорились, что в следующем году приступим к выпуску обновлённой модели — первый новый корпус прибудет в Новосибирск уже в первом квартале следующего года. Было подписано соглашение между холдингом «БелКомМаш» и «БКМ Сибирь» на поставку трамвайных корпусов в 2024 году.

С целью обновления троллейбусного парка города Новосибирска до 2024 года включительно предусмотрена поставка 258 единиц низкопольных троллейбусов:

·58 троллейбусов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», 9 из которых получены и с 1 февраля 2023 года эксплуатируются на маршруте № 36, и 49 единиц поступят в 2024 году;

·120 троллейбусов поступают по договору лизинга;

·в ноябре заключён ещё один лизинговый контракт на поставку 80 машин, которые должны прибыть до ноября 2024 года.

В результате за 2020–2022 гг. был практически полностью обновлён парк подвижного состава муниципального казённого предприятия «Новосибгортранс». Из 237 автобусов, закреплённых за предприятием, 205 новых.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, продолжается постепенное обновление автобусного парка немуниципальными перевозчиками. За период 2020–2023 гг. частными перевозчиками приобретено 60 новых автобусов разного класса.

—Какие планы на следующий год по замене общественного транспорта?

—Мы практически на 100 % заменили автобусный парк. Потому что износ был там под 90 %. Заменили старые машины на новые НефАЗы и МАЗы. В том числе есть транспорт на газомоторном топливе. 205 единиц из 237 — это новые машины.

Троллейбусный парк включает более 270 единиц транспорта. Он в значительной степени изношен. В 2022 году получили по проекту БКАД девять троллейбусов, в следующем — ещё 49. В этом году по лизинговому контракту получаем 120 машин с автономным ходом. При поддержке правительства Новосибирской области планируется закупить ещё 80 дополнительных единиц. И тогда парк троллейбусов тоже будет обновлён на 100 %.

По трамваям — парк включает 170 единиц, обновили 42. Долгое время мы закупали московские б/у трамваи. Но сейчас делаем ставку на новый транспорт.

—Расскажите о текущем содержании метрополитена. Что сделано в этом году?

— В 2023 году капитально отремонтировано два вагона, 16 электродвигателей и 10 колёсных пар. Текущий ремонт выполнен на 96 вагонах.В течение года выполнялся комплекс работ по капитальному ремонту эскалаторов на станциях «Площадь Ленина», «Сибирская», «Площадь Гарина-Михайловского». Производился ремонт устройств сигнализации и связи, пассажирской автоматики, специализированного оборудования, системы видеонаблюдения, другие работы. Проведена сплошная замена рельсов в объёме 2,3 км и ремонт железобетонных конструкций эстакады метромоста.

О создании полигона

—В сентябре вы назвали Новосибирск «круглосуточной фабрикой по производству мусора». Какие есть долгосрочные планы по решению проблемы с переработкой мусора?

— 31 октября 2023 года было подписано концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации Левобережного комплекса по переработке твёрдых коммунальных отходов — КПО «Левобережный». Его планируют разместить на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района. Муниципальное предприятие выиграло открытый конкурс на строительство и эксплуатацию объекта, предложив наилучшие условия — переработку 78 % отходов. По условиям соглашения объём инвестиций концессионера МУП «САХ» в создание концессионного объекта составит более 3,2 млрд рублей. Объект рассчитан на годовой приём ТКО, включая крупногабаритные отходы массой 300 000 тонн. Ввод в эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов с момента регистрации всех договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства концессионного объекта, — 24 месяца.

Ввод в эксплуатацию новых комплексов по переработке ТКО в регионе позволит прекратить захоронение мусора на старых полигонах — Хилокском и Гусинобродском, их рекультивируют.

О строительстве школ

—Важнейшей задачей в городе остаётся развитие системы образования. Какие школы появились в этом году?

— В этом году в Новосибирске открыта новая школа в микрорайоне «Европейский Берег». 1 сентября начались занятия в обновлённом здании 54-й школы на улице Крылова. Завершаются работы по строительству учебного заведения на улице Забалуева в Ленинском районе. Эту школу построили в рекордно короткие сроки, за восемь месяцев. В следующем году завершится строительство новых зданий школы № 57 и 185-го лицея. Впервые за последние 30 лет в Новосибирске строят музыкальную школу в Академгородке. После открытия здания появится возможность проводить там конкурсы, фестивали районного, городского, регионального и международного уровня, методические форумы, курсы повышения квалификации преподавателей музыки. В планах — проектирование и реализация инновационных образовательных программ в области музыкального искусства.

А что касается детских садов, то они появятся в 6-м микрорайоне на улице Гребенщикова в Калининском районе и на улице Николая Островского в Дзержинском районе.

О благоустройстве

—Какими проектами благоустройства может гордиться Новосибирск в 2023 году?

— Новый парк «Арена», построенный с нуля в пойме Оби буквально за два года. Кстати, в этом году он станет одной из главных площадок празднования Нового года. Здесь пройдут фестивали снега и конкурсы снежных скульптур, будет построена лыжная трасса и обустроен каток.

Преобразилась территория возле цирка, началась масштабная реконструкция Первомайского сквера, продолжаются работы в парке «Каменка», благоустраиваются многочисленные городские скверы. Большие планы на следующий год. Кроме завершения работ в Первомайском сквере и парке «Каменка», начинаем делать новый парк в Первомайском районе, на берегу Ини. Горожане сами выбрали ему название — весной на портале «Госуслуги» проводилось голосование, большинство новосибирцев проголосовали за название «Иня». Это масштабный проект, который, как и парк «Каменка», вошёл в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

О поддержке участников СВО

— Как мэрия помогает бойцам и родственникам участников боевых действий?

— Сегодня нацизм вновь поднял голову, и наша страна снова вынуждена отражать агрессию, несущую угрозу существованию России. Как и в годы Великой Отечественной войны, наш город вновь стал опорой своего Отечества. Новосибирск, как и вся страна сегодня, делает всё, чтобы приблизить победу. Отправлено в подразделения Росгвардии уже несколько партий необходимого оборудования. Мы передали бойцам комплекты спутникового оборудования, тепловые пушки, дизельные генераторы, аккумуляторы, другую технику, специальную ткань для изготовления бронежилетов. По-прежнему в центре внимания муниципалитета — помощь семьям военнослужащих, выполняющих боевую задачу.

В поддержку наших бойцов активно включились новосибирцы. Поднялось добровольчество — собраны тонны гуманитарной помощи, люди объединяются, чтобы лить блиндажные свечи, плести маскировочные сети для наших ребят на передовой. Они поддерживают связь с командирами, разрабатывают одежду для раненых, помогают медикаментами, проводят занятия по тактической медицине.

Сегодня развёрнута целая программа и система поддержки бойцов и их семей. С начала действия СВО мы включились в работу с семьями военнослужащих. Важно поддержать их. Мы в каждом районе проводили встречи, где были представители разных департаментов, я сам в них участвовал. И правительство Новосибирской области нас поддержало, помогало проводить эти комплексные встречи. Семьи находились в стрессовом состоянии, они оказались в совершенно незнакомой для них ситуации.

Особенная тема — это реабилитация и социальная адаптация тех, кто вернулся с фронта. Отдельно — вопросы физической реабилитации, тут уж никуда не денешься, люди порой возвращаются покалеченные, инвалиды, и для нас очень важно, чтобы они восстановили свои физические возможности, чтобы они действовали, работали. И мы этим занимаемся. Сегодня одно из наших социальных учреждений переоборудовано под решение этих задач. Мы на этом не останавливаемся и будем продолжать. Но не менее важно психологически вывести их из этого состояния.

—К вам как к мэру Новосибирска часто обращаются жители. Сколько в этом году было обращений, связанных с СВО? Какие истории вас больше всего поразили?

—Обращений более 2500. Только за прошедшую неделю 68 было. В основном это обращения социального характера — помочь решить бытовые проблемы. Кому-то уголь — вот сегодня просили закупить, — в частном секторе живут. Кому-то оформить документы на наследство, дом в своё время не оформили. Кому-то с детским садом помочь. Вначале характер обращений был другой, люди в растерянности были, их нужно было успокоить, объяснить происходящее. Собирали семьи участников СВО. Проводили консультации, собирали специалистов из различных подразделений, чтобы дать ответы на все вопросы. Сейчас уже законодательство выровнялось и стало прозрачнее работать. Истории все очень непростые.

Но особенно трудно, конечно, не скрою, работать и встречаться с теми, кто потерял близких людей. Они тоже разные, и ситуации непохожие. У поэта Владимира Высоцкого есть песня, которая посвящена, думаю, как раз этому: «Если б ты там навеки остался — может, мой бы обратно пришёл!». И это точно передаёт вот это состояние родных, которые обращаются за помощью.

—Ранее сообщалось, что сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский отправился добровольцем в зону СВО. Сколько всего представителей мэрии отправлялись туда?

—Точного количества назвать не могу. Всё-таки идут боевые действия и эта информация не публичная. Но все, кто идут на СВО, — люди с жизненным опытом и твёрдыми убеждениями. Они имеют за плечами спецподготовку, воинское звание и т. д. При этом они уже долго работают в муниципалитете. И причём многие из них на высоких должностях. Вот недавно ещё один сотрудник мэрии ушёл добровольцем на СВО. Я спросил у него: «Почему принял такое решение?». Он сказал, что родился в Донецке и хочет защитить его от врага.

О выборах

— После публикации рейтинга мэров российских городов СМИ начали обсуждать возможность вашего выдвижения на новый срок. С учётом актуальной схемы выборов рассматриваете ли вы для себя такую возможность?

— Я не готов рассуждать на эту тему, пока я не рассматриваю для себя каких-то вариантов работы в новой схеме. Избрана иная схема управления, которая требует, наверное, других людей, с другими взглядами.

Новый год — 2024

—Город начал активно готовиться к празднованию Нового года. Что грандиозного появится в Новосибирске, чем удивим горожан и гостей города?

— Прошлый Новый год Новосибирск встретил в статусе «Новогодней столицы России». Сейчас концепция празднования иная, но часть наиболее успешных прошлогодних проектов мы продолжим и в этом году.

Концепция празднования Нового 2024 года в Новосибирске — «В Сибири — снег». Снег — один из главных символов сибирской зимы и Нового года. В прошлом году на Михайловской набережной с успехом прошёл Фестиваль снежных баб. В честь 130-летия Новосибирска участники слепили 130 фигур, установив мировой рекорд, который официально внесли в Книгу рекордов Гиннесcа, после чего было принято решение получить патент на туристический бренд «Родина снежных баб».

В городе определены пять основных городских площадок празднования: Первомайский и Театральный скверы, парк культуры и отдыха «Центральный», ул. Ленина на отрезке от площади им. Ленина до ул. Советской, парк «Арена». В каждом районе также будут оформлены праздничные общественные пространства, установлены ёлки. Новое световое оформление появится на левом берегу — светодиодные консоли украсят площадь имени профессора Лыщинского и проспект Карла Маркса.

Спланированы предновогодние мероприятия на декабрь: программа для образовательных учреждений «Уроки снега», интерактивные выступления новогодних персонажей, концерты, приёмы и др.

31 декабря новосибирцев пригласят на праздничную программу «Новогодняя ночь» в Театральном сквере. С 2 по 8 января — первый экскурсионный новогодний маршрут отправится по Новосибирску на ярком, по-новогоднему оформленном автобусе. Проект реализуется с 2021 года и пользуется огромной популярностью.

Будут организованы праздничные мероприятия для детей: состоится показ мюзикла «Приключения Снежной бабы в Стране новогодних игрушек» в КК им. В. Маяковского, в том числе для детей из семей мобилизованных, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции.

Кроме того, в городе до весенней оттепели будут работать катки — около 30 ледовых коробок во дворах Новосибирска и катки в разных уголках города. Практически в каждом парке города залиты катки.

—А как вы будете праздновать Новый год?

—Уезжать куда-то не планируем. Новый год — семейный праздник. Я провожу его дома. Ведь у меня семья — жена, дети и внуки.

—На работу вам 1 января?

—Да! Первое число — это рабочий день для мэра. Нужно проверить, как работает система жизнеобеспечения города, не произошло ли серьёзных ЧП, которые могли бы омрачить праздник горожан. Это первостепенная обязанность в новогодние праздники.

—Анатолий Евгеньевич, а какая у вас мечта как у мэра?

— Светлая. Чтобы люди в Новосибирске жили счастливо.