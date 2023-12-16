Такие наколки не делали добровольно: если видите эту татуировку у зэка, бегите

Неписанные тюремные законы суровы, но справедливы и воздают каждому заключённому по его заслугам, а татуировки – это особые метки, по которым можно «прочесть» человека изнутри.

Статусы заключённым в русских тюрьмах присваиваются сообразно их поведению. К примеру, если человек на деле доказал, что с ним можно иметь дело и чист перед сокамерниками, то ему позволят сделать высокостатусную «хорошую» татуировку на теле. Но в обратном случае, заключённого пометят «плохой» низкостатусной картинкой на теле, даже не спрашивая его желания, пишет «Энциклопедия бандитских татуировок».

Наколки, отражающие низший статус заключённого, набивают, как правило на самых заметных местах лица и называют «нахалками». По месту расположения можно понять, что натворит человек:

· точка на носу – стукач, работающих на администрацию тюрьмы;

· точка на подбородке – воровал у своих;

· на мочке уха – «фуфлыжник», не отвечающий за свои слова;

· три точки на лбу – статус «обиженного» (любитель любовных утех с мужчинами).

В любом случае татуированные точки на лице человека ничего хорошего не предвещают. Общаться с таким заключённым не стоит, чтобы не замараться самому, уверяют бывалые.