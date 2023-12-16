Все о мобилизации в России: последние новости о призыве и демобилизации 15 декабря

Сутки назад на прямой линии глава нашего государства высказался о мобилизации в стране достаточно полно.

Дословно Владимир Путин сказал: «Вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на 2, на 3 года так называемые добровольцы, хотя все по сути герои и воины Отечества, но у них просто там на год, на более короткий срок. Но все вместе – будет под полмиллиона человек, вот до конца текущего года. Ну, зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», гласит полная стенограмма всей прямой линии.

Многих россиян в этих словах российского лидера взволновала фраза «на сегодняшний день». Люди с повышенной тревожностью услышали в ней утверждение, что мобилизация всё-таки может потребоваться вновь и в любой, последующий за «следующим» день.

Но здравомыслящие люди прекрасно осознают, что обстановка может меняться очень быстро и новые обстоятельства возникают едва ли не каждые сутки. Потому говорить чётко обозначенными датами наш президент не стал.

В подобном ключе Владимир Путин рассказал и о сроках завершения СВО, заверив, что финалом спецоперации будет считаться достижение основных целей: денацификация Украины, демилитаризация и её нейтральный статус.