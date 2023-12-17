«Единая Россия» отправила одновременный гуманитарный конвой со всей страны в новые регионы

В его составе: бытовая техника, продукты, лекарства, стройматериалы.

«Единая Россия» отправила более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи, напомнила глава партийного гуманитарного штаба Анна Кузнецова перед отправкой на ХХI Съезде «Единой России».

«Мы ежедневно мониторим нужды жителей, выезжаем в новые регионы, общаемся с людьми. Эта гуманитарная помощь – по их запросам. Туда входит все – бытовая техника, продукты, лекарства, стройматериалы. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой миссии «Единой России» и помогает нам помогать жителям новых регионов», – сказала Анна Кузнецова.

Новосибирская область вместе со всей страной отправила гуманитарный конвой в новые регионы.

«В фуру погрузили автомобили УАЗ, медикаменты, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, средства гигиены, шанцевый инструмент», – расказала депутат областного Заксобарния Елена Спасских.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 80 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой собрали более 10 миллиардов рублей.

ХХI съезд «Единой России» проходит 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участие в нём принимают более 1000 человек со всей страны. На Съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента и проведет кадровую ротацию руководящих органов.