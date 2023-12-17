Будет страшная беда: эти 4 вещи ни в коем случае нельзя делать в канун Нового года 2024

Смена одного года на другой за тысячелетия истории человечества обросла множеством примет и поверий. Но лишь четыре из них являются особо строгими.

Классическими новогодними запретами принято считать вхождение в новый год с долгами, проведение новогодней ночи в одиночестве и празднование торжества в грязном доме. Но мало кто знает, что четыре древнейших новогодних запрета могут как значительно улучшить, так и подпортить наступающий год.

1. Нельзя произносить слова, несущие губительный смысл: «смерть», «потеря», «убийство», «призрак» и «болезнь», уверяет популярная в нашей стране ясновидящая Кажетта Ахметжанова, подчёркивая, что также не стоит ругаться, сплетничать и говорить за новогодним столом о политике. По её мнению, в этот волшебный день люди формируют тенденцию своей жизни на год вперед.

2. Нельзя в предновогодье оставить дом неубранным и захламлённым: если избавиться от лишнего и негативного в своей жизни, расчистив пространство для удачи и счастья в Новом году, да ещё и пожертвовать ненужные вещи малоимущим, то с еще более чистой кармой войдете в новый год.

3. Запрещено нарезать хлеб перед боем курантов (лучше сделать это ещё днём): нарезанный с наступлением предновогодней темноты хлеб отпугнёт достаток на год вперед.

4. Нельзя с 31 декабря на 1 января закалывать булавки и пришивать пуговицы, уверяют российские старожилы. По их мнению, так вы рискуете притянуть из старого года в наступивший прежние проблемы.