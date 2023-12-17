Колоссальные потери СВУ не только в технике, но и в живой силе подтверждают рассказы пленных украинских бойцов.

За три месяца боёв с августа по октябрь из 200 человек личного состава его проходившей обучение в Британии роты в живых осталось не больше десяти, так начал свой рассказ о жизни Вооружённых Сил Украины военнопленный Иван Матвиенко.

Он был ранен во время контрнаступления в районе села Работино в Запорожской области, где, по его словам, одно из подразделений ВСУ было попросту брошено командованием. В результате из 48 человек выжило только пятеро.

Раненный Иван оказался в российском полену. В настоящий момент он проходит лечение в госпитале, где ему оказывают помощь военные врачи РФ.

Напомним, что на запорожском направлении фронта близ населённого пункта Работино ВСУ предприняла попытку контрнаступления и прорыва линии соприкосновения.

По рассказам пленного бойца Матвиенко, подготовка солдат к штурму заняла всего один месяц, после чего их бросили в бой без разведки. Эти группы бойцов состояли уже из остатков от погибшей роты — не более 40 человек.

Тяжелое положение по всем фронтам на Украине констатируют и западные СМИ: «Страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов», написал на днях американский журнал Newsweek.

Более того, экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил, что украинская армия столкнулась с резким ростом числа дезертиров, целые роты украинских солдат перебегают наст сторону России.