Пенсионеров обрадовали предновогодней прибавкой – опубликован точный график выплат

Традиционно в конце декабря российские пенсионеры получают дополнительную пенсию в виде досрочной январской. В уходящем 2023 году она будет увеличена.

В связи с совпадением красных дней календаря в январе с едиными днями выплат пенсий и пособий, такие начисления поступят на счета пожилых россиян не в январе 2024 года, а досрочно в конце декабря 2023-го. Причём размер пенсий будет увеличен на 7,5 % согласно утверждённой правительством РФ индексации.

Доподлинно известно, что СФР организовывает транши банкам и отделениям почтовой связи три раза в месяц: в декабре это 1, 11 и 22 числа. При этом финансирование, предназначенное для пенсионных выплат и пособий, попадет в банковские учреждения и отделения почтовой связи заранее.

Так, согласно информации официального сайта СФР, пенсия приходящаяся на эти праздничные дни, поступит в конце декабря-2023:

· 15 декабря за 15, 16 и 17.12 — выплата осуществляется заранее

· 18 декабря 18.12 – выплата совпадает с датой

· 19 декабря 19.12 – выплата совпадает с датой

· 20 декабря 20.12 – выплата совпадает с датой

· 21 декабря 21.12 – выплата совпадает с датой

· 22 декабря за 22, 23 и 24.11 — выплата осуществляется заранее

· 25 декабря 25.12 – выплата совпадает с датой

· 26 ,27,28, 29 декабря – по графику в эти же даты.

По словам специалистов СФР, поступление и зачисление пенсии в декабре через Сбербанк на карты платёжной системы «МИР» в исключительных случаях может быть задержано не более чем на 24 часа.

Отметим, что 21 декабря 2023 года — через кредитные организации гражданам поступит страховая и социальная пенсия.

Через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком (можно уточнить в почтовом отделении по адресу проживания).

Обращаем внимание, что выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.