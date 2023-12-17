Пенсионеры кричат от радости: предложено кардинально изменить пенсионный возраст

Компромиссное решение вместо отмены пенсионной реформы приняли депутаты Госдумы в декабре 2023 года.

13 декабря текущего 2023 года Госдума одобрила законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию (на сегодняшний день порог пенсионного возраста установлен на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин). Авторы поправок предложили установить продолжительность страхового стажа для досрочной пенсии в 37 лет для мужчин и 32 года для женщин.

По их мнению, новый документ позволит россиянам, особенно тем, кто поздно заканчивает учебу, иметь возможность выйти на пенсию раньше, когда им исполнится 60 и 55 лет соответственно.

Кроме того, летом этого года президент России Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочного накопления граждан. Согласно его положениям, россияне смогут пользоваться своими накоплениями после 15 лет участия в программе и достижения определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Отметим, что многие эксперты и предпенсионеры нашей страны надеются услышать мнение президента Путина на этот счёт сегодня, 14 декабря во время Прямой линии с главой государства.