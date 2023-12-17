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общество

Под Новосибирском в центре ускоренной селекции получили пять урожаев пшеницы за год

Фото: freepik

Пять урожаев пшеницы за 2023 год получили в центре ускоренной селекции в Новосибирской области.

По данным пресс-службы ТАСС, в 2023 году в сибирском Центре коллективного пользования для ускоренной селекции злаковых культур было получено пять урожаев пшеницы.

По словам директора Центра коллективного пользования Кирилла Голохваста, пшеница вызревает в среднем за два месяца с момента посадки, что позволяет ускорить селекционные работы.

Также было отмечено, что за год работы центр смог укомплектовать четыре дополнительные установки для выращивания растений. Каждая из них может выращивать более 3 000 растений.

Созданный центр в 2022 году, расположен в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Самарской области впервые создали новый сорт озимой пшеницы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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