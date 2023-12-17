Подарки по знаку Зодиака: как выбрать на Новый год по гороскопу

Прямым попаданием в душу станет подарок, который соответствует натальной карте человека. Ниже – точные рекомендации по каждому знаку Зодиакального круга.

ОВЕН

Непоседливый темперамент рождённых под этим созвездием оценит гаджеты для тренировок или билеты на экстремальное мероприятие.

ТЕЛЕЦ

Представители этого знака Зодиакальной дюжины крайне ценят комфорт, потому им кстати придутся пледы, подушечки, свечи.

БЛИЗНЕЦЫ

Любознательным и общительный Близнецам придётся по вкусу настольная игра на компанию или подписка на интересный журнал.

РАК

Неспешные домоседы будут рады получить в подарок тёплые тапочки, фоторамку или фальш-камин.

ЛЕВ

Царские натуры, любящие находится в центре внимания предпочитают подарки в виде дорогой косметики или эксклюзивных необычных украшений.

ДЕВА

Вдумчивые и практичные представители этого знака Зодиака любят и подарки такого же плана: дневник планирования, книга по самосовершенствованию или стильный органайзер.

ВЕСЫ

Истинные ценители гармонии одобрят элегантные украшения, ароматы изысканных духов или сборник классической музыки.

СКОРПИОНЫ

Таинственные и непредсказуемые люди, рождённые под этим созвездием, тянутся к мистике, а значит будут рады картам таро, книге о философии или набору экзотических сортов кофе.

СТРЕЛЕЦ

Вечные искатели приключений оценят в качестве подарка необычную карту мира с фишками для отметки определённых мест, бинокль или стильный дорожный набор.

КОЗЕРОГ

Приверженцам устоев и традиций придутся по душе винтажные предметы, подарки ручной работы или классическая литература.

ВОДОЛЕЙ

Цифровые гаджеты нового поколения, научная литература или инновационные технические аксессуары и принадлежности гарантируют восторг представителей этого знака Зодиака.

РЫБЫ

Мечтателям с массой креативных идей в голове весьма кстати придутся арт-товары, музыкальные инструменты или что-то, что поможет им реализовать свои творческие идеи.