Ретроградный Меркурий 17 декабря: что нельзя делать до января 2024 года

Комбинация из обратно-вращающегося Меркурия и пятых лунных суток сделают землян менее расхлябанными и более собранными. Это обстоятельство нужно успеть использовать во благо.

Солнце в квадрате с Нептуном и Луна в Козероге до 19 часов по Москве позволит переделать кучу важных предновогодних дел: «В этом потоке не забывайте перепроверить все документы дважды и откажитесь от важных начинаний в пользу подведения итогов уходящего 2023 года и завершения любых дел и проектов, поскольку ретроградный Меркурий никуда ещё не делся», напоминает в своём микроблоге опытный российский астролог Ольга Осипова.

Это декабрьское воскресенье 17-го числа абсолютно не подходит для следующих мероприятий:

- любые переговоры (личные, деловые);

- употребление алкоголя;

- ложь в речи и поступках;

- составление плана на 2024 год.

Зато хорошо 17 декабря 2023 года вышивать, вязать, плести (только не сплетни и интриги), а также избавляться от навязанных желаний. Кроме того, это зимнее ретроградное воскресенье подходит для исправления каких-либо ошибок (даже чужих) – лучшее время для извинения, покаяния и раскаяния.