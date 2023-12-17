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общество

Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска

Фото: Юлия Фефелова, соцсети

Фотограф из Новосибирска назвала лучшие места для новогодних снимков.

Фотограф из Новосибирска Юлия Фефелова показала лучшие места города для новогодней фотоссесии.

На улице Декабристов, 41, возле кондитерской Biscuit House создали новогоднюю композицию с «Пряней» из киномультфильма «Шрек».

Фото Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска 2

Смузийная «Smoothie time» также красиво оформила вход в заведение, где можно создать красивую фотокарточку.

Фото Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска 3

Магазин одежды «Miza» на Урицкого, 6, оформили новогодний вход в шоурум.

Фото Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска 4

Студия цветов «Privet bouquet» на Красном проспекте,59, украсила свой магазин еловыми ветками.

Фото Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска 5

В здании цирка, на улице Челюскинцев, 21, хинкальная «Птичка» создала уют создала новогоднюю атмосферу с помощью маленьких ёлок.

Фото Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска 6

Ресторан «Quince» на улице Сакко и Ванцентти, 25/1, также создал новогоднюю композицию из ёлок и игрушек.

Фото Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска 7

Кофейня «I dolch» на Красном проспекте, 222/2, к каждой лавочке поставила по ёлке.

Фото Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска 8

Возле магазина одежды «Achers» на улице Ленина, 9, стену украсили огромными снежинками.

Фото Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска 9

Возле ТЦ «Ройял Парк» на Красном проспекте, 101, установили огромную новогоднюю елку с большими белыми звездами.

Фото Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска 10

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Дамир Трубников

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