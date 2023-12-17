Сфотографируйте меня здесь! Фотограф показала лучшие новогодние локации Новосибирска

Фотограф из Новосибирска назвала лучшие места для новогодних снимков.

Фотограф из Новосибирска Юлия Фефелова показала лучшие места города для новогодней фотоссесии.

На улице Декабристов, 41, возле кондитерской Biscuit House создали новогоднюю композицию с «Пряней» из киномультфильма «Шрек».





Смузийная «Smoothie time» также красиво оформила вход в заведение, где можно создать красивую фотокарточку.





Магазин одежды «Miza» на Урицкого, 6, оформили новогодний вход в шоурум.





Студия цветов «Privet bouquet» на Красном проспекте,59, украсила свой магазин еловыми ветками.





В здании цирка, на улице Челюскинцев, 21, хинкальная «Птичка» создала уют создала новогоднюю атмосферу с помощью маленьких ёлок.





Ресторан «Quince» на улице Сакко и Ванцентти, 25/1, также создал новогоднюю композицию из ёлок и игрушек.





Кофейня «I dolch» на Красном проспекте, 222/2, к каждой лавочке поставила по ёлке.





Возле магазина одежды «Achers» на улице Ленина, 9, стену украсили огромными снежинками.





Возле ТЦ «Ройял Парк» на Красном проспекте, 101, установили огромную новогоднюю елку с большими белыми звездами.



