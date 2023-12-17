Списки составлены, указ есть: Шойгу подписал приказ о призыве почти 200 тысяч человек

И приказ есть, и подпись министра обороны под ним стоит, и цифры верные. Искажена только подача документа российскому обществу.

Летом и осенью текущего 2023 года по сети бродило фотография приказа о мобилизации сотен тысяч россиян. Она, естественно, оказалась фейковой, поскольку была сфабрикована украинскими и западными контрразведками.

Ближе к зиме сеть вновь запестрила пугающими заголовками о мобилизации 200 000 человек, якобы для отправки в зону действия СВО. Всё бы ничего, но подлинный документ, о котором идёт речь указывает на увеличение предельной численности Вооружённых Сил России. Эти мероприятия, рассчитанные на повышение обороноспособности страны, рассчитаны на несколько лет и включают в себя не только подготовку профессиональных солдат в точном количестве 170 000 человек, но и развитие оборонно-промышленного комплекса РФ.

Комментируя Указ президента РФ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», Минобороны разъяснил, что увеличение численности военнослужащих ВС РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. При этом существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации не предусмотрено.