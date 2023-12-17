Список лучших семейных комедий на Новый год: что посмотреть в новогодние праздники 2024

Портал «Сиб.фм» публикует подборку старых-добрых, а также новых-интересных кинофильмов для семейного просмотра долгими зимними каникулами.

Настоящим семейным событием могут стать громкие кино-новинки проката конца 2023 и начала 2024 года, а поход на их премьеру надолго запомнится и детям, и взрослым.

1. Манюня: Новогодние приключения (дата выхода: 14 декабря-2023)

Семейная приключенческая комедия режиссера Армана Марутяна повествует о трёх подружках, которым даже тёплая, слякотная зима без снега не испортила новогодние праздники.

2. Новогодний шеф (дата выхода: 14 декабря-2023)

Комедия с Павлом Прилучным в главной роли расскажет историю, как в новогоднюю ночь даже деревенский повар может превратиться в шефа столичного ресторана.

3. Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» (дата выхода: 28 декабря-2023)

Режиссер мультипликационного проекта Константин Феоктистов на этот раз отправил троицу богатырей в далёкое прошлое, где они раскроют секреты древней эпохи и отыщут таинственный «Пуп земли».

4. Бременские музыканты (дата выхода 1 января-2024)

Семейная комедия с стиле фэнтези с Валентиной Ляпиной и Романом Курцыным в главных ролях описывает забавную историю о том, как компания Трубадура вернула радость на улицы унылого города Бремена.

5. Фильм-сказка «Морозко» (1964 год)

Этот советский фильм с простым и понятным каждому человеку сюжетом дублирован на несколько языков и попала в прокат многих стран мира, в том числе, в Великобританию, ГДР, США, Мексику и Финляндию. Почти 60 лет он является любимой новогодней сказкой в нашей стране.

6. Новогодние приключения Маши и Вити (1975)

Идеальный фильм для семейного просмотра, увлекательный, добрый и при этом поучительный. Он гарантирует приятные часы у телевизора: родители вспомнят своё детство, а дети погрузятся в атмосферу новогодней сказки.