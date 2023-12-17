В Новосибирске к 30-летию победы ЛДПР открыли выставку Жириновского

17 декабря в Новосибирске открыли выставку неизвестных ранее фотографий лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Выставка посвящена дате со дня принятия Конституции РФ в 1993 году и победе ЛДПР на выборах первого созыва Государственной Думы. Её открыли в ТЦ «Континент» на улице Троллейной.

В холле торгового центра можно увидеть редкие кадры и уникальные, эксклюзивные фотографии из личного архива Владимира Жириновского. На снимках – молодой ещё и полный энтузиазма лидер ЛДПР, окрылённый победой на выборах.

Открывал выставку руководитель регионального отделения ЛДПР, депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Шаблинский. Политик много рассказывал о легендарном Владимире Жириновском.

Напомним, лидер Либерально-демократической партии стал очень популярен после своей смерти. Публиковались десятки предсказаний Жириновского об исходе СВО и палестино-израильского конфликта.