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Авто проиcшествия

В Новосибирске произошло ДТП на Немировича-Данченко

Фото: ACT-54

В Новосибирске автомобиль снёс светофор во время ДТП.

Как сообщили в группе “ACT-54” в социальной сети “ВКонтакте”, в Новосибирске 16 декабря произошло ДТП, во время которого иномарка врезалась в пешеходный светофор.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и реанимационная бригада. О пострадавших информация пока неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием фур. На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» произошла авария с участием грузовых автомобилей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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