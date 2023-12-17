В Новосибирске произошло ДТП на Немировича-Данченко

В Новосибирске автомобиль снёс светофор во время ДТП.

Как сообщили в группе “ACT-54” в социальной сети “ВКонтакте”, в Новосибирске 16 декабря произошло ДТП, во время которого иномарка врезалась в пешеходный светофор.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и реанимационная бригада. О пострадавших информация пока неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием фур. На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» произошла авария с участием грузовых автомобилей.