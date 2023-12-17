Выборы президента в стране начались: смотрим список конкурентов Владимира Путина – неожиданные имена

В предвыборную гонку активно включились представители КПРФ и ЛДПР, а также девушка-самовыдвиженец.

Официальный старт избирательной гонке по выборам нового президента России дан ещё 7 декабря. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. Согласно регламенту, каждому, кто собирается участвовать в гонке, нужно доказать факт поддержки народа и собрать 300 тысяч подписей жителей разных регионов нашей страны.

На сегодняшний день в списке претендентов на пост главы нашего государства значится лишь Путин В. В. По информации Центризбиркома РФ, выдвижение кандидатов от партий на президентские выборы будет возможно до 1 января 2024 года, самовыдвижение — до 27 декабря 2023 года.

Ряд политиков и общественников на словах заявили о своей готовности составить конкуренцию действующему российскому лидеру. Среди них есть журналистка (идёт как самовыдвиженец), морпех, представители ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».

А вот партии «Единая Россия» и «Справедливая России — За правду» отказались выдвигать своих кандидатов, пообещав при этом обеспечить максимальную поддержку Путина.

Также к власти рвутся:

· лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий,

· лидер КПРФ Геннадий Зюганов,

· руководитель думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев,

· предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска,

· политический деятель из Москвы Борис Надеждин,

· бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков),

· Журналистка из Красноярска Екатерина Дунцова,

· руководитель партии «Яблоко», либерал Григорий Явлинский,

· военный пенсионер, капитан-морпех, Герой России Иван Отраковский.