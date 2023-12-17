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вчера 23:59
политика

Зеленский резко поплохел в последние месяцы: как изменился украинский президент

Стоп-кадр видео из открытых источников

Внутреннее состояние человека ярко отражается на его внешности – украинский лидер осунулся лицом и утратил былой оптимизм после провала наступления его армии.

К патовой ситуации на фронте добавим раскол в киевском руководстве, прохладные отношения с главкомом ВСУ, «пустую» поездку в США (получен отказ в дальнейшей поддержке оружием), явное моральное и физическое истощение украинских солдат, дефицит вооружения и получится крайне тревожная, стрессовая картинка. Не мудрено, что при этом печальном раскладе глава Украины, как говорится, «с лица спал».

Фото Зеленский резко поплохел в последние месяцы: как изменился украинский президент 2

Пользователи сети Интернет заметили на новых фото Зеленского, что он буквально постарел на 10 лет: в теле появилась болезненная отечность, на лице застыла перекошенная маска страдания, под глазами тёмные круги. От молодого, бодрого и улыбчивого мужчины с горящим взглядом не осталось и следа.

Медики из разных стран, внимательно посмотревшие свежие видео-выступления украинского лидера, заметили дрожания рук и головы, замедленные движения и нарушения координации, характерные, по их мнению, для прогрессирующего хронического неврологического заболевания. Причиной могли стать стресс и приём психотропных веществ.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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