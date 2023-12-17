Зеленский резко поплохел в последние месяцы: как изменился украинский президент

Внутреннее состояние человека ярко отражается на его внешности – украинский лидер осунулся лицом и утратил былой оптимизм после провала наступления его армии.

К патовой ситуации на фронте добавим раскол в киевском руководстве, прохладные отношения с главкомом ВСУ, «пустую» поездку в США (получен отказ в дальнейшей поддержке оружием), явное моральное и физическое истощение украинских солдат, дефицит вооружения и получится крайне тревожная, стрессовая картинка. Не мудрено, что при этом печальном раскладе глава Украины, как говорится, «с лица спал».

Пользователи сети Интернет заметили на новых фото Зеленского, что он буквально постарел на 10 лет: в теле появилась болезненная отечность, на лице застыла перекошенная маска страдания, под глазами тёмные круги. От молодого, бодрого и улыбчивого мужчины с горящим взглядом не осталось и следа.

Медики из разных стран, внимательно посмотревшие свежие видео-выступления украинского лидера, заметили дрожания рук и головы, замедленные движения и нарушения координации, характерные, по их мнению, для прогрессирующего хронического неврологического заболевания. Причиной могли стать стресс и приём психотропных веществ.