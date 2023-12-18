46% новосибирцев скандалили с продавцами

Новосибирцы назвали профессии людей, с которыми чаще всего ругались.

По данным опроса Зарплата.ру, 65% жителей Новосибирска когда-либо конфликтовали с представителями различных профессий.

Чаще всего ругались с продавцами — 46%. На втором месте расположились работники колл–центров — 38%, и на третьем — таксисты — 35%.

Меньше всего жители Новосибирска ссорились с официантами – 9%, администраторами — 10% и с бухгалтерами — 13%.

При этом большинство участников опроса считает, что ссоры происходят из-за обилия стрессовых ситуаций на работе — 69%, недовольства жизнью и работой — 58% и из-за ненависти к людям в целом — 47%.

Чтобы конфликтных ситуаций стало меньше необходимо повысить зарплату работникам – 63%, найти новую работу, которая будет действительно по душе – 59% или больше отдыхать – 46%.

Самыми напряженными профессиональными сферами стали услуги — 62%, розничная торговля — 38%, транспорт и автобизнес — 35%.

Напомним, что в квитанциях за ЖКХ может появиться графа за установку датчиков газа.





