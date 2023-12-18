Андрей Травников: «Президент принял честное и мужественное решение, и мы готовы поддерживать его во всех делах и начинаниях»

На ХХI Съезде «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты.

На пленарном заседании не раз отмечались большие дела, которые были реализованы в стране за последние 20 с лишним лет, отметил секретарь Новосибирского реготделения партии Андрей Травников.

«Но еще важнее то, что начато – это задачи по социально-экономическому развитию страны и регионов, в том числе с использованием инструментов национальных проектов, специальная военная операция за очищение от нацизма не только Украины, но и всего мира, борьба за суверенитет и за новый справедливый миропорядок. Об этом тоже не раз было сказано. Конечно, мы не видим другого национального лидера, кроме Владимира Владимировича Путина. И мы готовы продолжить работу в одной команде с ним», — подчеркнул Андрей Травников.

Также на Съезде были переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России», сформированы составы генерального и высшего советов. В Генсовет партии вошли представители Новосибирского регионального отделения – секретарь МОП "Единой России" Карасукского района Юрий Объедко и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Юданов.

ХХI Съезд «Единой России» состоялся 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участие в нём приняли более 1000 человек со всей страны.