Блогер-мигрант из Красноярска Шахин Рзаев получил повестку от военкомата

Из-за провокационных видео блогер из Красноярска попал в поле зрения правоохранительных органов и получил повестку от военкомата.

В своем телеграм-канале депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина опубликовала видео, на котором блогер Шахин Рзаев подписывает повестку от военкомата. Из документа непонятно, собирается мужчина служить по призыву или в зоне СВО.

«Шахин Рзаев, замахивавшийся на прохожих и выставлявший русских женщин в нелицеприятном свете готов к защите своей новой Родины. Теперь это поступок достойный мужчины», — написала Елена.

Напомним, что в Красноярске загорелся рельсовый автобус.