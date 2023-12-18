Будет ли в России вторая волна мобилизация в 2024: какое решение принял Путин

Как ни заверял глава нашего государства на недавней прямой линии с населением, что мобилизация сейчас не нужна, нашлись те, кто решил, что её отсрочили до президентских выборов.

В ходе прямой линии 14 декабря 2023 года Владимир Путин выразил стойкую уверенность в достижении мира с Украиной после выполнения поставленных целей специальной военной операции, отметив, что во второй волне мобилизации необходимости нет.

В качестве аргументов он привёл обновлённые данный Минобороны о беспрецедентном количестве добровольцев, подписавших контракт на военную службу в зоне действия СВО с начала 2023 года. В рамках агитационной кампании были обозначены обозримые планы набора 400 000 контрактников. Однако, по словам Путина, их число в декабре уходящего 2023 года превысило этот предел: «На данный момент уже привлечено 486 тысяч человек, что превышает запланированные показатели и поток граждан, готовых защищать интересы Родины вооруженными силами, не уменьшается», сказал он.

Однако ряд экспертов и общественников заподозрили, что российский лидер отсрочил объявление второй волны мобилизации, как непопулярной политической меры в преддверие выборов-2024.

Так, военный корреспондент Роман Сапоньков в своем личном телеграмм-канале написал, что «находясь в предвыборной истории, новая мобилизация в данный момент маловероятна, однако может быть крайне необходима для обеспечения безопасности страны».