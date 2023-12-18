Что послушать и под что танцевать в Новый год: подборка хитов 2023

Музыкальная индустрия нашей страны предлагает провести новогоднюю ночь под зажигательные мелодии современных новогодних композиций и не забыть про немеркнущую хитовую классику, аранжированную на новый лад. Ниже – подборка таких мелодий и композиций, которая придётся по вкусу гостям разных возрастов.

Музыкальные критики нашей страны особо трепетно подходят к выбору новогодних композиций. Главная цель таких песен, по словам музыкального эксперта Олега Кармунина, «полный джингл бэлз в новогоднюю ночь».

По его мнению, сейчас на пике мелодии 2000-х в актуализированной обработке:

· Kanye West — My Beautiful Dark Twisted Fantasy, 12+

· Леонид Агутин — «Декамерон», 12+

· Depeche Mode — Exciter, 12+

· Фабрика звёзд-2, сборник, 12+

· Дискотека Авария — Маньяки, 12+

· Lady Gaga — The Fame, 12+

Весьма «драйвово» будет звучать в новогоднюю ночь 2023-2024 и арт-рок из Советского Союза. К примеру, мультиинструментальный альбом Давида Тухманова «По волне моей памяти», 12+. Также послушать композицию из 50-тых годов прошлого века под названием «Приходите в лес на елку» рекомендует автор лекций об истории популярной музыки, куратор лейбла новой русской музыки «Темные лошадки» и организатор музыкальных фестивалей Денис Бояринов.

Добавить в список новогодних песен композицию британского поп-дуэта Wham! Last Christmas и песню группы ABBA Happy New Year, которые уже стали новогодней классикой, рекомендует музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. А музыкальный критик Павел Рудченко предлагает встретить Новый 2024 год под песню Эдуарда Хиля «Зима».