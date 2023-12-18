Медиум Нионилла Николюк предупредила, что в новогоднюю ночь под обстрелы наших противников из Украины попадёт многострадальный Донбасс вместе с Крымом, а также стратегические объекты в центральной России.

Несмотря на то, что российские военные перехватили тактическую инициативу по всей линии соприкосновения, армия Зеленского, предчувствуя провал, начала биться в агонии, которая продлиться ещё какое-то время, пояснила свою позицию проживающая в зоне СВО ясновидящая Нионилла Николюк в недавней беседе с изданием МК.ру: «К сожалению, мой Донецк и наш Крым это ощутят — обстрелы и атаки еще какое-то время будут. Также возможны провокации в отношении стратегических объектов в центральной России. В новогоднюю ночь, как никогда, нужно быть бдительными нашим средствам ПВО», предупредила она.

По её мнению, а также исходя из меняющейся позиции Запада по отношению к Зеленскому, иностранные политики уже в открытую призывают Украину к началу переговоров с Россией. Подобная позиция будет только укрепляться, считает Нионилла, и приведёт к тому, что руководство Незалежной уже в первой половине наступающего 2024 года попросит замораживания боевых действий.

Ясновидящая рассмотрела в своих видениях и стол переговоров, за которым сидят лидеры РФ и Украины в будущем году, но, к сожалению, достигнуть компромисса у них не получится, заключила Николюк. Но есть и хорошие новости. По словам донбасского медиума, «войска, как со стороны России, так и со стороны Украины, останутся на своих позициях, а Украина станет для Европы и Америки, как чемодан без ручки».