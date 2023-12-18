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общество

Где купить ёлку в Новосибирске: собрали 30 городских точек в одной онлайн-карте

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске стали известны адреса согласованных ёлочных базаров — Сиб.фм составил онлайн-карту, которая поможет выбрать наиболее подходящее место для покупки новогоднего дерева.

С 1 декабря 2023 года предприниматели стали разворачивать ёлочные базары. Ели можно приобрети на 30 площадках Новосибирска — все места согласованны с мэрией города. Сиб.фм публикует карту с адресами, где можно приобрести новогоднее дерево.



Сервис 2ГИС по запросу «ёлочные базары» выдаёт 133 места, однако все ли они актуальны — неизвестно.

Фото Где купить ёлку в Новосибирске: собрали 30 городских точек в одной онлайн-карте 2

Напомним, врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины на Новый год.

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Дамир Трубников

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