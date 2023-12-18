Готовимся к Новому году: в Новосибирске растет спрос на праздничные услуги

Новосибирцы начали готовиться к праздникам задолго до Нового года. Уже в ноябре спрос на главные праздничные услуги — от организации новогодних корпоративов до найма аниматоров на детские праздники — вырос на 47% по сравнению с октябрем и на 100% по сравнению с ноябрем прошлого года. Предложение со стороны специалистов также выросло: в ноябре количество провайдеров услуг, готовых поучаствовать в создании новогодней сказки в Новосибирске, выросло на 33% по сравнению с октябрем и на 79% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Самые популярные:

— Аниматоры

Спрос на заказ выступлений Дедов Морозов и Снегурочек в Новосибирске в этом ноябре вырос на 123% по сравнению с октябрем и на 65% по сравнению с прошлым ноябрем. Средняя стоимость такого выступления в Новосибирске начинается от 2000 рублей.

Кроме Дедов Морозов и Снегурочек, жители Новосибирска стали активнее искать и других праздничных героев на детские праздники. Спрос на аниматоров вырос в целом на 109%.

— Новогоднее украшение домов и квартир

В этом году все больше новосибирцев пытаются раньше создать себе новогоднее настроение, украсив дом или квартиру к Новому году. Специалисты предлагают услуги по украшению дома гирляндами, новогоднему декорированию офисов и квартир, а также оформлению ёлок. Спрос на эти услуги в Новосибирске вырос на 114% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость по стране начинается от 1 500 рублей за услугу и может расти в зависимости от сложности декора, размеров пространства и стоимости материалов.

— Фотографы

Начал расти спрос и на услуги новогодних фотографов. Новосибирцы стали искать специалистов, которые организуют фотосъемку на корпоративе или детском утреннике, почти в два с половиной раза чаще (+146%), чем в прошлом году. В среднем в Новосибирске стоимость работы фотографа на новогоднем празднике начинается от 2 000 рублей за услугу и будет зависеть от локации, времени праздника, объемов заказа и уровня портфолио фотографа.

В этом году также прибавилось желающих отметить приближение праздника тематическими новогодними фотосессиями. Спрос на них в Новосибирске вырос на 69%.

— Корпоративы

Будь то новогодний корпоратив с коллегами или вечеринка с друзьями, готовиться к таким событиям новосибирцы тоже начали заранее. В ноябре, например, спрос на аренду лофтов вырос на 293% по сравнению с прошлым, на ведущих корпоративов — на 70%, на организацию новогодних банкетов — на 505%, а праздничных фотозон — на 381%.

— Доделать ремонт

Кроме того, в преддверии Нового года новосибирцы стремятся закончить ремонт, чтобы встречать праздник в уютной квартире или доме. Больше всего перед этим Новым годом в Новосибирске спрос вырос на услуги по монтажу вентиляции (+324%), изоляции (+270%) и изоляции (+258%). Спрос на услуги по клинингу после ремонта вырос в это же время на 98%.