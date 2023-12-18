Известны сроки предновогоднего ажиотажа в Новосибирске

В магазинах Новосибирска скоро начнётся ажиотаж перед Новым годом.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в регионе с 20 по 28 декабря начнётся ажиотаж в магазинах в связи с Новым годом.

Все продуктовые магазины начнут переходить в усиленный режим работы, по причине чего чиновники взяли под контроль ситуацию с повышением цен на яйца и мясо.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что потребительский рынок и производители в области уже готовы к повышенному спросу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в магазинах продают куриные яйца поштучно.